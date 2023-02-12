Liam Harvey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Harvey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Harvey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Harvey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Harvey 20 Ocak 2005 tarihinde Elgin şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Harvey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arena Sports Management Ltd. yapmaktadır. Liam Harvey, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Harvey'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Harvey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Harvey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Harvey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Harvey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Aberdeen U18

1 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

Liam Harvey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Harvey şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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