Liam Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Jordan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Jordan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Jordan 30 Temmuz 1998 tarihinde Durban şehrinde doğmuştur. Güney Afrika,Yeni Zelanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Jordan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME PERFORMER MANAGEMENT yapmaktadır. Liam Jordan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Liam Jordan'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Jordan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Jordan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Jordan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Jordan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bidvest Wits AY

1 Ağu 2016 yılında Sporting B

31 Ocak 2018 yılında HB Köge

30 Haziran 2018 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında HB Köge

1 Şubat 2021 yılında FC Helsingör

Liam Jordan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Jordan şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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