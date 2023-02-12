Liam Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Kelly 23 Ocak 1996 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Liam Patrick Kelly şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Kelly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Liam Kelly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Liam Kelly'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Liam Kelly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liamkelly_1/

Liam Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2015 yılında Glasgow Rangers

8 Ocak 2016 yılında East Fife

1 Mayıs 2016 yılında Glasgow Rangers

15 Temmuz 2016 yılında Livingston FC

15 Mayıs 2017 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2018 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2019 yılında QPR

6 Ocak 2021 yılında Motherwell FC

17 Mayıs 2021 yılında QPR

5 Temmuz 2021 yılında Motherwell FC

Liam Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Kelly şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liam Kelly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rangers FC (2006-2015)

İskoçya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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