Liam Mccabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Mccabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Mccabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Mccabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Mccabe 8 Temmuz 1999 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Liam Patrick McCabe Soriano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Mccabe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liam Mccabe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Mccabe'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liam Mccabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Mccabe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Mccabe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Mccabe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mayıs 2017 yılında Rocafuerte U20

3 Ekim 2017 yılında CS Emelec U20

1 Ocak 2019 yılında Emelec B

23 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında GYE City FC B

18 Temmuz 2020 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2020 yılında GYE City FC B

1 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Liam Mccabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Mccabe şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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