Liam Millar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Millar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liam Millar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liam Millar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Liam Millar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Millar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Millar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Millar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Millar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Millar 27 Eylül 1999 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kanada,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Liam Alan Millar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Millar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liam Millar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Liam Millar'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Liam Millar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liammillar11/

Liam Millarboyu ve yaşı kaç

Liam Millar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Millar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Liam Millar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Millar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2018 yılında Liverpool U23

31 Ocak 2019 yılında Kilmarnock FC

20 Mayıs 2019 yılında Liverpool U23

6 Ağu 2019 yılında Kilmarnock FC

8 Ocak 2020 yılında Liverpool U23

5 Ocak 2021 yılında Charlton Ath

31 Mayıs 2021 yılında Liverpool U23

8 Temmuz 2021 yılında FC Basel

Liam Millar kimdir

Liam Millar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Millar şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Liam Millar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Liam Millar nereli

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