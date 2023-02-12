Liam Polworth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Polworth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Polworth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Polworth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Polworth 12 Ekim 1994 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Polworth Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Liam Polworth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Liam Polworth'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Polworth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Polworth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Polworth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Polworth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Inverness U20

1 Temmuz 2012 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2019 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

28 Şubat 2022 yılında Dunfermline A.

9 Mayıs 2022 yılında Kilmarnock FC

Liam Polworth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Polworth şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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