Liam Reddy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Reddy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liam Reddy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liam Reddy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Liam Reddy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Reddy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liam Reddy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Reddy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Reddy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Reddy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Reddy 8 Ağustos 1981 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Liam Rhys Reddy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Reddy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Liam Reddy'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Reddy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Reddy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Liam Reddy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Reddy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Sydney United

1 Ocak 2006 yılında Newcastle

1 Ocak 2007 yılında Brisbane Roar

1 Aralık 2009 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2010 yılında Sydney FC

1 Nisan 2012 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal FC

30 Ocak 2013 yılında Sydney United

22 Ağustos 2013 yılında Central Coast

13 Aralık 2015 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2016 yılında Perth Glory

Liam Reddy kimdir

Liam Reddy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Reddy şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Liam Reddy nereli

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