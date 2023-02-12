Liam Scales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Scales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liam Scales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liam Scales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Liam Scales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Scales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Scales

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Scales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Scales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Scales 8 Ağu 1998 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Scales Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liam Scales, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Scales'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Liam Scalesboyu ve yaşı kaç

Liam Scales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Scales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Liam Scales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Scales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UCD U19

1 Temmuz 2016 yılında UCD

1 Ocak 2020 yılında Shamrock Rovers

27 Ağu 2021 yılında Celtic

1 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

31 Mayıs 2023 yılında Celtic

Liam Scales kimdir

Liam Scales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Scales şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Liam Scales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Liam Scales nereli

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