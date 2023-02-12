Liam Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Smith 10 Nisan 1996 tarihinde Dalgety Bay şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Smith Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. Liam Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Liam Smith'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2013 yılında Hearts FC U20

29 Ağu 2014 yılında East Fife

10 Mayıs 2015 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2016 yılında Heart of Midl.

24 Eylül 2016 yılında Raith Rovers

31 Ekim 2016 yılında Heart of Midl.

14 Ağu 2017 yılında St. Mirren

30 Nisan 2018 yılında Heart of Midl.

14 Ağu 2018 yılında Ayr United

1 Temmuz 2019 yılında Dundee United

Liam Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Smith şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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