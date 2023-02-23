Liandro Martis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liandro Martis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liandro Martis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liandro Martis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liandro Martis 13 Kasım 1995 tarihinde Juan Domingo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Liandro Rudwendry Filipe Martis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liandro Martis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liandro Martis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liandro Martis'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Liandro Martis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liandro Martis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liandro Martis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liandro Martis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2014 yılında Willem II U21

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2016 yılında Leicester U21

4 Şubat 2019 yılında Macclesfield

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Onisilos Sotira

22 Ağustos 2021 yılında Montana

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

Liandro Martis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liandro Martis şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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