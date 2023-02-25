Liang Huo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liang Huo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liang Huo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liang Huo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liang Huo 15 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 霍亮 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liang Huo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Liang Huo'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liang Huo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liang Huo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liang Huo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liang Huo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2015 yılında BT Nanjiao

1 Ocak 2017 yılında MZ Hakka

Liang Huo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liang Huo şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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