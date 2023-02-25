Liang Shi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liang Shi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liang Shi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liang Shi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liang Shi 11 Mayıs 1989 tarihinde Xingning, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 史亮 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liang Shi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liang Shi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 18 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Liang Shi'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liang Shi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liang Shi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liang Shi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liang Shi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2013 yılında GZ Renhe

1 Temmuz 2013 yılında MZ Kejia

31 Aralık 2013 yılında GZ Renhe

1 Mart 2014 yılında MZ Kejia

31 Aralık 2014 yılında GZ Renhe

18 Ocak 2020 yılında MZ Hakka

Liang Shi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liang Shi şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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