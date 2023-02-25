Liangkuan Jin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liangkuan Jin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liangkuan Jin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liangkuan Jin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liangkuan Jin 28 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 金良宽 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liangkuan Jin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Liangkuan Jin'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liangkuan Jin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liangkuan Jin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liangkuan Jin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liangkuan Jin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2021 yılında GZ City

Liangkuan Jin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liangkuan Jin şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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