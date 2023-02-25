Liangliang Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liangliang Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liangliang Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liangliang Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liangliang Li 15 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李亮亮 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liangliang Li Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 19 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Liangliang Li'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liangliang Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liangliang Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liangliang Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liangliang Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2020 yılında NJ City

31 Aralık 2020 yılında JS Suning Res.

12 Nisan 2021 yılında NJ City Res.

6 Temmuz 2021 yılında SX KQ Yuejia

31 Aralık 2021 yılında NJ City Res.

19 Nisan 2022 yılında NT Zhiyun

Liangliang Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liangliang Li şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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