Liangming Lin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liangming Lin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liangming Lin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liangming Lin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liangming Lin 4 Haziran 1997 tarihinde Shantou, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 林良铭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liangming Lin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liangming Lin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Liangming Lin'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Liangming Lin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liangming Lin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liangming Lin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liangming Lin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2015 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında RM Kastilya

24 Ağustos 2017 yılında UD Almería B

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

28 Temmuz 2018 yılında UD Almería B

30 Haziran 2019 yılında RM Kastilya

28 Ağustos 2019 yılında Gondomar

31 Ağustos 2019 yılında Marítimo A23

20 Şubat 2020 yılında Gondomar

28 Şubat 2020 yılında DL Pro

22 Eylül 2020 yılında Gondomar

23 Eylül 2020 yılında DL Pro

Liangming Lin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liangming Lin şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liangming Lin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yanzigang Football School (2011) Guangzhou FA (2012-2013)

Çin U21 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

Çin U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Çin U16 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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