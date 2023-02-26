Liban Abdulahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liban Abdulahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liban Abdulahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liban Abdulahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Liban Abdulahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liban Abdulahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liban Abdulahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liban Abdulahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liban Abdulahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liban Abdulahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liban Abdulahi 2 Kasım 1995 tarihinde Haarlem şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Somali,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liban Abdulahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liban Abdulahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liban Abdulahi'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liban Abdulahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liban Abdulahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Liban Abdulahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liban Abdulahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Haarlem Jeugd

1 Temmuz 2010 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Zeeburgia U17

1 Temmuz 2012 yılında Gron./Cam. U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Volendam

1 Temmuz 2015 yılında Telstar

1 Temmuz 2018 yılında De Graafschap

14 Ağustos 2019 yılında J-Södra IF

31 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2020 yılında Koninklijke HFC

23 Mart 2021 yılında Thór

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında FC Locomotive

Liban Abdulahi kimdir

Liban Abdulahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liban Abdulahi şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Hoofddorp, HFC Haarlem (2009-2010), Ajax (2010-2011), Zeeburgia (2011-2012), FC Groningen (2012-2014)

Liban Abdulahi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Somali takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Liban Abdulahi nereli

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