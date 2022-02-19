Liberal ne demek, TDK'ya göre Liberal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Liberal ne demek? Liberal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi liberal kelimesi. Peki liberal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre liberal nedir, liberal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİBERAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Liberal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Liberal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre liberal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hürriyet ve serbestlikle ilgili

- Serbest ekonomiden yana olan (kimse, parti vb.), liberalist

- Hoşgörülü

