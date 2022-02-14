Liberalist ne demek, TDK'ya göre Liberalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Liberalist ne demek? Liberalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi liberalist kelimesi. Peki liberalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre liberalist nedir, liberalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİBERALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Liberalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Liberalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre liberalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Liberal

