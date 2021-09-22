Liberalizm ne demek, TDK'ya göre Liberalizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Liberalizm ne demek? Liberalizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi liberalizm kelimesi. Peki liberalizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre liberalizm nedir, liberalizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Liberalizm kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Liberalizm kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LİBERALİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Liberalizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Liberalizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre liberalizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Serbestlik

- Erkincilik



LİBERALİZM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bizim demokrasi dahi on sekizinci ve on dokuzuncu asır liberalizm basmakalıplarını sırtına yükleyip yurdumuza öyle geldi.

