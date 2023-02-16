Liberato Cacace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liberato Cacace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liberato Cacace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liberato Cacace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liberato Cacace 27 Eylül 2000 tarihinde Wellington şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yeni Zelanda,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Liberato Gianpaolo Cacace şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liberato Cacace Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Liberato Cacace, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Empoli futbol takımında oynamaktadır. Empoli takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liberato Cacace'nin Empoli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liberato Cacace Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liberatocacace27/

Liberato Cacace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liberato Cacace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Liberato Cacace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liberato Cacace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında W. Phoenix Res.

1 Temmuz 2018 yılında Wellington P.

28 Ağu 2020 yılında VV St. Truiden

31 Ocak 2022 yılında Empoli

30 Haziran 2022 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2022 yılında Empoli

Liberato Cacace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liberato Cacace şuan Empoli takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liberato Cacace Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Island Bay United AFC (2006-2015)

Yeni Zelanda takımında 13 numaralı formasıyla 5 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U23 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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