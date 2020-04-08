Liberya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL ilan edildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Liberya Devlet Başkanı George Weah, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19'la mücadele çerçevesinde 10 Nisan'dan itibaren 3 haftalık OHAL ilan edilmesi kararı alındığını duyurdu.

Weah, salgınla mücadele kapsamında 15 şehirde karantina uygulanacağını ifade ederek, ülkenin tüm sınırlarının da kapatılacağını belirtti.

Salgının yayılmaması için vatandaşları evde kalmaya çağıran Weah, "Bu süre zarfında her evden bir kişi, gıda ürünleri ya da acil bir durum nedeniyle sadece 1 saat dışarıya çıkabilir." ifadesini kullandı.

Liberya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 25 Kovid-19 vakası görüldü.

Kaynak: AA