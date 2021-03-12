Liberya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Liberya'nın Bayrağı Nasıldır?
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Liberya, resmî olarak Liberya Cumhuriyeti; Batı Afrika kıyısında, kuzeybatıda Sierra Leone, kuzeyde Gine, doğuda Fildişi Sahili'ne sınırları bulunan bir ülke. Anlamı "özgürlerin toprağı" olan Liberya, daha önceden köleleştirilmiş Afrika asıllı Amerikalıların özgür çocukları tarafından kurulmuştur.
Liberya'nın Başkenti?
“Monrovia” şehri Liberya'nın başkentidir.
Liberya'nın Para Birimi Nedir?
“Liberya Doları” Liberya'nın para birimidir.
Liberya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Liberya'nın telefon alan kodu : + 231
Liberya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Liberya
Liberya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Monrovia
Liberya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Liberia
Liberya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Monrovia
Liberya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce