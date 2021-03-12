Liberya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Liberya'nın Bayrağı Nasıldır?

Liberya, resmî olarak Liberya Cumhuriyeti; Batı Afrika kıyısında, kuzeybatıda Sierra Leone, kuzeyde Gine, doğuda Fildişi Sahili'ne sınırları bulunan bir ülke. Anlamı "özgürlerin toprağı" olan Liberya, daha önceden köleleştirilmiş Afrika asıllı Amerikalıların özgür çocukları tarafından kurulmuştur.

Liberya'nın Başkenti?

“Monrovia” şehri Liberya'nın başkentidir.

Liberya'nın Para Birimi Nedir?

“Liberya Doları” Liberya'nın para birimidir.

Liberya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Liberya'nın telefon alan kodu : + 231

Liberya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Liberya

Liberya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Monrovia

Liberya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Liberia

Liberya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Monrovia

Liberya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Liberya'nın Bayrağı Nasıldır?