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Libido ne demek, TDK'ya göre Libido kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Libido kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Libido ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Libido nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Libido kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Libido ne demek, TDK'ya göre Libido kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Libido ne demek? Libido TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi libido kelimesi. Peki libido ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre libido nedir, libido kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LİBİDO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Libido kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Libido kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre libido kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü

LİBİDO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Daha evlenirken yaşamlarının libidoları belliydi.

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