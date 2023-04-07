Libidoyu Düşüren Şeyler Nelerdir, Libidoyu Hangi Yiyecek ve İçecekler Düşürür?

Libido, en genel tanımıyla bir partnerin partnerine olan cinsel arzusu, isteği olarak söylenebilir. Genellikle libido yüksekliği ve libido düşüklüğü partnerler arasında bazı problemleri yol açabilir. Özellikle düşük libido partnerler arasında ayrılıklara kadar yol açabilmektedir. Libidoyu düşüren şeyler nelerdir, libidoyu hangi yiyecek ve içecekler düşürür? Sorusunu merak ediyorsanız bu süreçte yediğiniz ve içtiğiniz birçok şeye dikkat etmeniz gerekmektedir.

İsteksiz Partner Libidoyu Düşürür

Libidosu yüksek bir kişiyseniz partnerinizin isteksizliği libidonuzu düşürebilir. Bu gibi durumlarda her ne kadar yüksekle bir dolu bir kişi de olsanız partneriniz için doğru zamanı tercih etmelisiniz. Onun da yüksek libidolu bir anına denk geldiğinizde aranızdaki çekim daha güçlü ve kuvvetli olacaktır. Aynı zamanda partneriniz sürekli somurtkan, isteksiz, aksi, sinirli ve agresifse de libidonuzu düşürebilir.

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Partnerinizden duygusal olarak Bir duyum hissedemiyorsanız size ilgisiz davranıyorsa da düşük libidonuzun sebebi bundan kaynaklanıyor olabilir. Libidoyu düşüren şeyler nelerdir, libidoyu hangi yiyecek ve içecekler düşürür? Diye düşünüyorsanız ve partnerinizin size duygusal anlamda eksik davrandığını hissediyorsanız da düşük libidonuzun sebebi bu olabilir.

Stres Libidoyu Olumsuz Etkiler

Günlük hayatınızdan gerek işinizden gerek aile hayatınızdan kaynaklanan farklı sorunlardan ötürü kendinizi stres ve büyük kaygı altında hissediyorsanız libido düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Stres ve kaygı libidoyu büyük oranda düşüren iki etkendir. Yetersiz uyuyorsanız düzenli su içmiyor ve dengeli beslenmiyorsanız da libido düşüklüğüne istemeden sebebiyet veriyor olabilirsiniz. Fazla kilonuz varsa ve vücudunuzdaki yağ oranı daha yüksekse libido düşüklüğü gibi farklı cinsel problemler yaşayabilirsiniz.

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Libido düşüklüğü konusundan bilinen bir diğer yanlış bilgi ise çok fazla spor yapmanın libidoyu yükseltmesidir. Bu tamamıyla yanlış bir bilgidir. Yoğun ve sancılı bir idman libido düşüklüğüne yol açar. Bu yüzden boyunuza, kilonuza, yaşınıza ve kas kabiliyetinize uygun doğru antrenman listesi oluşturup kaslarınızı çalıştırmak, libidonuzun zamanla yükselmesini sağlar.

Hazır ve İşlenmiş Gıdalar Libidoyu Düşürür

Çok fazla hazır ve paketli gıda tüketiyorsanız düşük libidoya istemsizce zemin hazırlıyor olabilirsiniz. İşlenmiş gıdalar ve paketli ürünler içinde yer alan bazı toksik maddeler vücutta cinsel isteksizlik ve libido düşüklüğü ve birçok farklı sağlık yol açabilir. Cips, gofret, yağlı ürünler, jelibonlar gibi paketli ürünler libido düşüklüğüne sebebiyet verir.

Alkol ve Sigara Kullanımı Libidoyu Büyük Oranda Düşürür

Alkol ve sigara kullanan biriyseniz libidonuz yükselmekte problem yaşayabilir. Alkol ve sigaranın içerisinde bulunan zararlı maddeler ilerleyen günlerde isteksizlik, iktidarsızlık, erken boşalma, erekte olamama gibi birçok farklı cinsel sağlık sorununa yol açmaktadır. Libidoyu düşüren şeyler nelerdir, libidoyu hangi yiyecek ve içecekler düşürür? Denildiğinde libido düşüklüğü yaşanmaması kesinlikle ama kesinlikle alkol ve sigara tüketimini en aza indirmeniz gerekmektedir.