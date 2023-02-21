Libor Kozak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Libor Kozak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Libor Kozak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Libor Kozak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Libor Kozak 30 Mayıs 1989 tarihinde Brumov-Bylnice şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Libor Kozák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Libor Kozak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sergio Berti yapmaktadır. Libor Kozak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Libor Kozak'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Libor Kozak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Libor_Kozak

Libor Kozak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Libor Kozak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Libor Kozak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Libor Kozak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında SFC Opava

5 Temmuz 2008 yılında Lazio

20 Ağustos 2009 yılında Brescia

30 Haziran 2010 yılında Lazio

2 Eylül 2013 yılında Aston Villa

30 Ağustos 2017 yılında Bari

16 Temmuz 2018 yılında AS Livorno

23 Ocak 2019 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında Slovacko

13 Ocak 2023 yılında Trinity Zlin

Libor Kozak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Libor Kozak şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Libor Kozak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Slezská Hořina Brumovice (1996 - 2001)SFC Opava (2001 - 2006)

Çek Cumhuriyeti takımında 9 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

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