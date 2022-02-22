Liboş ne demek, TDK'ya göre Liboş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Liboş ne demek? Liboş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi liboş kelimesi. Peki liboş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre liboş nedir, liboş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİBOŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Liboş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre liboş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mübah gören kimse

