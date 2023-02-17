Liburn Azemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liburn Azemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liburn Azemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liburn Azemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liburn Azemi 23 Eylül 2004 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liburn Azemi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Liburn Azemi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Liburn Azemi'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Liburn Azemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liburn Azemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liburn Azemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liburn Azemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2021 yılında BSC YB U18

23 Şubat 2022 yılında FC Bulle

Liburn Azemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liburn Azemi şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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