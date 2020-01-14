LİBYA BAŞBAKANI SARRAC ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ
Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a gelip görüşmeler gerçekleştiren Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, saat 16.20 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi.
Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a gelip görüşmeler gerçekleştiren Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, saat 16.20 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Es-Sarrac'ı getiren konvoy Devlet Konukevi'ne giriş yaptı.
Görüntü Dökümü
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-Libya Başbakanı'nın konvoyunun Atatürk Havalimanı'na girişi
-Detay görüntüler
Kaynak: DHA
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