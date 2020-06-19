Libya Başbakanı Serrac: “Türkiye’ye derinden minnettarız”

Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac, İtalyan La Repubblica gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye'nin yardımlarına değinerek, "Türkiye'ye derinden minnettarız" dedi.

Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac, İtalyan La Repubblica gazetesi için makale yazdı. Serrac, makalesinde uluslararası güçlere ülkesinde demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi ve Libya'nın yeniden inşası için destek olmaya çağırdı. Başbakan Serrac, Türkiye'nin ülkesine verdiği desteğe değinerek, "Türkiye'ye derinden minnettarız" dedi.

Libya'da totaliter bir rejim oluşturmak isteyen Darbeci General Hafter'in 14 ayı aşan süre boyunca yasadışı saldırıları ile savaştıklarını belirten Serrac, Hafter'in zalimliğini aklamak için Trablus'u terörün başkenti ve aşırıcıların sığınağı olarak, lanse etmeye çalıştığını açıkladı. Başbakan, Hafter güçlerinin DEAŞ'ın Derna'daki faaliyetlerine göz yumduğunu belgeleriyle kanıtladıklarını belirtti. Serrac, Hafter güçlerinin kaçtıkları sırada sivil yerleşim alanlarına bıraktıkları binlerce mayını temizlemeye başladıklarını aktarırken, sivillerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönmesini sağlamayı amaçladıklarını açıkladı. Başbakan Serrac, "Bu hain milis güç geldiği yere geri dönünceye kadar durmayacağız. Hafter'e destek verenleri de yeniden düşünmeye ve Hafter'in baskılarına boyun eğmemeye çağırıyoruz" dedi.

"Türkiye'ye derinden minnettarız"

Aralık 2019'da ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Türkiye ve Cezayir ile varılan güvenlik anlaşmalarını faaliyete geçirmelerini talep ettiklerini hatırlatan Libya Başbakanı, "Birleşmiş Milletler Hafter'in taarruzunu engellemek için somut hiçbir girişimde bulunmadığı için kendimizi savunma hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadesini kullandı. Başbakan Serrac, Libya'nın en zor zamanlarında yanında olan ülkeleri unutmayacağını vurgulayarak, "Maruz kaldığımız saldırganlık karşısında somut önlemler alarak örnek olan Türkiye'ye karşı derin minnet duyduğumuzun altını çizmek isterim" dedi.

"Libya egemen bir devlettir, istediği ülke ile anlaşma imzalar"

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakatı hakkındaki eleştirilere de değinen Başbakan Serrac, "Libya egemen bir devlettir. Dilediği ülke ile istediği şekilde anlaşma yapma hakkına sahiptir, özellikle de bu anlaşmalar uluslararası hukuk çerçevesi dahilinde ise" ifadelerini kullandı. Libya Başbakanı, anlaşmanın meşrutiyeti ve geçerliliği hakkındaki şüpheler oluşması halinde uluslararası mekanizmaların ve mahkemelerin varlığına da vurgu yaptı.

AB ve BM'ye destek çağrısı

Başbakanı Serrac, makalesinde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) de çağrıda bulundu. Hükümetinin Libya'da herhangi bir şekilde diktatörlüğün ortaya çıkmasına izin vermeyeceğinin altını çizen Serrac, "Avrupa devletlerine ve AB'ye bu vizyonu gerçekleştirmemizde bize destek olmaya davet ediyorum. BM'yi, Libyalıları birleştirme ve siyasi bir çözüm yaratma çabalarımıza verdiği desteği devam ettirmeye çağırıyorum. Libya halkı için Batının temelinde yer alan siyasi ve toplumsal değerleri örnek alıyoruz. Bu özgürlükleri yaşayan ülkelerin, Libya için de aynı değerleri temenni etmelerini talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA