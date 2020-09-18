Libya Başkanı Serrac neden istifa etti?

Libya'da 2014 yılında başlayan ve günümüze kadar süren iç savaşta Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışan darbeci general Hafter karşısında önemli başarılar elde etti. UHM'nin bu başarıları elde etmesinde Türkiye'nin desteği dikkat çekerken Başbakan Fayiz es-Serrac'ın Ekim ayında görevini bırakacağını açıklamasının ardında Libya'da taşlar yerinden oynadı. Son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de Serrac neden istifa etti? sorusunun cevabını araştırıyor.

LİBYA BAŞBAKANI SERRAC NEDEN İSTİFA ETTİ?

UHM Başbakanı Fayiz es-Serrac, Ekim ayı sonuna kadar görevlerini yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istediğini belirtti. Serrac, Libya devlet televizyonunda yaptığı açıklamada,"Libyalılar arasında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde istişareler ve görüşmeler yapıldığını görüyoruz. Bunları memnuniyetle karşıladığımızı ve daha geniş bir uzlaşı ve anlaşmaya dönüşmesini ümit ettiğimizi açıklıyorum. Son siyasi görüşmeler, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve parlamento ile başkanlık seçimlerinin yapılması için yeni bir sürecin altyapısına hazırlık oldu." dedi.

Serrac,"Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum. Bu sürede diyalog komitesinin faaliyetlerini tamamlamış, yeni bir başkanlık konseyi seçmiş ve görevi devralacak yeni başbakanı görevlendirmiş olacağını umuyorum." diye konuştu.

Öte yandan Bloomberg'in haberine Serrac'ın yolsuzluğa ve kötü hizmetlere karşı başlatılan protestolar ve iç siyasi çatışmalarının getirdiği baskıdan dolayı istifa kararı aldığı iddia edildi.

TÜRKİYE NE DÜŞÜNÜYOR?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serrac'ın istifa edebileceğine ilişkin açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:

"İki taraf arasında bir ateşkes için görüşme var. Bizim de desteklediğimiz kalıcı bir ateşkes, siyasi çözüm. Biz de bunu isteriz. Zaten Sarrac da böyle bir mutabakat sağlanırsa, ülkeyi seçime götürürken istifa edebileceğini söylemiş. Yani ileriki bir aşamada, ülkesinin geleceği için fedakarlık yapabileceğini söylemiş. Herhangi bir şeyden canı sıkıldığı için, 'Bugün istifa edeceğim' diye bir açıklama yok. 'İki tarafı da birleştiren bir anlaşma olacaksa, seçimlere giderken ben istifa edebilirim.' demiş."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Serrac'ın istifasına ilişkin, "Bizim oraya müdahalemizle orada Sayın Serrac ve ekibi bir yerde adeta darbeci Hafter'in bu yaklaşımından, darbeci Hafter'in bu adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler. Şimdi ise darbeci Hafter zaten her geçen gün kayba doğru gidiyor. Negatif bir gelişme var. Eninde sonunda darbeci Hafter bu defa bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz. Fakat Sayın Serrac'ın bu aldığımız haberleri, bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümetiyle bazı görüşmeleri olabilir. Bu görüşmelerle birlikte de bu işi olması gereken istikamete inşallah buluşuruz." ifadelerini kullandı.