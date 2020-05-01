Libya hükümeti, Hafter milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı
Libya hükümeti hava kuvvetleri tarafından saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan otobüs hedef alındı.
Libya hükümeti hava kuvvetleri ülkenin doğusundaki saldırı hazırlığında olan Hafter milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Sözcü Kununu, Libya hükümet güçlerinin başkent Trablus’un yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan Nesme bölgesinde hava operasyonu düzenlediğini, Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurduğunu belirtti.
Kununu etkisiz hale getirilen milisler ve yaralılar hakkında bilgi paylaşmadı.
UMH hava kuvvetleri, bugün Hafter milislerine karşı 3 ayrı operasyon düzenlemişti.
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