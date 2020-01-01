Libya hükümetinden destek veren ülkelere teşekkür mesajı!

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine, Arap Birliği toplantısında Libya'ya desteklerinden ötürü şükranlarını sunmaktadır." denildi.

UMH tarafından yapılan açıklamada, desteğin içeriğine dair ayrıntıya ise yer verilmedi.

MISIR YÖNETİMİNİN ÇAĞRISI ÜZERİNE TOPLANILMIŞTI

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık'ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015’te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.

Toplantıda konuşan Libya Daimi Temsilcisi Salih eş-Şemahi, Birliği, Libya konusunda çifte standart uygulamakla suçlayarak, sert şekilde eleştirmişti.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Konseyi’nin Daimi Temsilciler Düzeyinde Libya Konulu olağanüstü toplantısı sonrası yayınlanan bildiriye ilişkin "2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşmasına atıfta bulunulmuş olmasını ve Libya’da istikrarın sağlanmasının tek yolunun siyasi çözüm olduğunun vurgulanmasını not ediyoruz." açıklaması yapmıştı.