Libya ile askeri anlaşma TBMM'ye sunuldu

TBMM'de kabul edilirken diğer mutabakat metni de dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu. Mutabakat metni Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'na gelecek.

ANLAŞMALAR YAPILDI

Mutabakat muhtırası ile iki ülke arasında güvenlik, askeri eğitim, savunma sanayi, terörizmle mücadele, askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde güvenlik ve savunma işbirliği ofisi kurulması alanlarında anlaşmalar yapıldı. Anlaşmaya göre taraflar kendileri açısından gizli bilgilerin korunması için özel önlemler de alacak. Anlaşmaya göre iki ülke karşılıklı askeri hibelerde bulunabilecek ve askeri teçhizat kullanımına destek verecek.

İŞTE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ANANLARI

Mutabakat metninde işbirliği alanları özetle şöyle sıralandı:

- Güvenlik ve askeri eğitim

- Ortak tatbikatlara katılım

- Terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele

- İstihbarat değişimi ve operasyonel işbirliği

- Lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler

- Askeri tıp hizmetleri

- Barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları

- Haritacılık

- Talep halinde müşterek "Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi" kurulması

- Tarafın davetiyle tarafların sınırları içerisinde silahlı kuvvetler bünyesinde bulunan Kara-Deniz-Hava Kuvvetleri'nin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve teçhizatının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi

- Askeri hukuk konusunda bilgi değişimi

ERDOĞAN, "İSTERLERSE ASKER GÖNDERİRİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya bizden böyle bir talepte bulunursa biz Libya'ya da aynı şekilde elemanlarımızı yeteri derecede neyse gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra bir engel söz konusu değildir" demişti.