Muharrem Kaşıtoğlu kimdir? | Muharrem Kaşıtoğlu Saadet Partisi'nden istifa mı etti?

Libya Tezkeresi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi de 'Hayır' oyu verdi.

Saadet Partili Muharrem Kaşıtoğlu, oylama sonrası partisinin 'hayır' oyu kullanmasına tepki gösterip partisinden istifa etti.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Kaşıtoğlu, "Son anda hayır oyu kullanan Saadet Partisi’nden istifa etme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm. Rabbim Libya Tezkeresi'ne 'evet' kararını hayırlara vesile kılsın" ifadelerini kullandı.

Kaşıtoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ebedi düşmanları olduğumuz İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve zalim Mısır yönetimini çok rahatsız eden, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ülke menfaatlerimiz açısından son derece önemliyken 31 Mart seçimlerinde Beykoz Belediyesi Bşkan adayı ve halen üyesi olduğum Saadet Partisinin evet oyu kullanacağını açıklamasına rağmen, sonrasında mecliste hayır oyu kullanması anlaşılır gibi değildir. Milli menfaatlerimizi yok sayarak son anda hayır oyu kullanan Saadet Partisi’nden istifa etme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm. Rabbim Libya Tezkeresi'ne 'evet' kararını hayırlara vesile kılsın."

BİR MİLLETVEKİLİ OY KULLANMADI, DİĞERİ İSE 'HAYIR' DEDİ

Saadet Partisi'nden Libya Tezkeresi'ne destek açıklaması yapılmasına rağmen, partinin bir milletvekili oylamaya katılmadı, diğeri ise 'hayır' oyu kullandı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Saadet Partili milletvekili Cihangir İslam, oylamaya katılmayacağını açıkladı.

Saadet Partili diğer milletvekili Abdulkadir Karaduman ise, "Libya tezkeresine karşı olduklarını" açıkladı.

MUHARREM KAŞITOĞLU KİMDİR?

Muharrem Kaşıtoğlu, 1973'te Kastamonu'da dünyaya geldi. 1976 yılından itibaren Beykoz'da ikamet etmektedir. AK Parti Beykoz Teşkilatı'nın kurucularından olan Kaşıtoğlu, çeşitli kademelerinde görev almış ve son olarak tanıtım ve medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevini icra etti. İlk ve ortaokulu Beykoz'da, lise öğrenimini ise Haydarpaşa Teknik Lisesi'nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul Araştırmaları Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Beykozlu Kastamonulular Derneği'nin kurucu başkanı olan Kaşıtoğlu, halen Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanlığı, Yayıncılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği, Kastamonu Çalışma Grubu Başkan Vekilliği ve Beykoz Belediye Spor Kulüp Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

60'lar Hikaye -70'ler Terane - 80'ler Şahane, Edebiyatımızda Beykoz ve Beykozlu Edebiyatçılar, Yazmış Bulunduk, isimleri ile yayınlanmış üç kitabı vardır. Evli ve üç çocuk babası olan Muharrem Kaşıtoğlu, 2009-2014 döneminde yürüttüğü Beykoz ve İBB Meclis üyeliği görevine, 30 Mart 2014'te tekrar seçilmiştir.

Muharrem Kaşıtoğlu, TBMM'de Saadet Partili milletvekillerinin Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu kullanmasına tepki gösterip partisinden istifa etti.