Libya Parlamentosundan Hafter’in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesine ret

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Parlamentosu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Hafter’in kendisini tek taraflı bir şekilde "devlet başkanı" ilan etmesi üzerine Parlamento Hammude Ahmed es-Seyyale başkanlığında oturum düzenledi.

Oturumun ardından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin geleceğiyle böyle oynanmasını reddediyoruz. Doğudaki ve batıdaki tüm özgür vatandaşlarımızı, ülkeyi diktatörlüğün geri dönmesinden korumak ve ülkenin birliğini muhafaza etmek için dayanışmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülkenin birliğini koruyan ve barışçıl siyasi yöntemi benimseyen tüm siyasi girişimlerin de memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Uluslararası topluma ve BM Temsilciliğine, Hafter'in, toplumsal barışı tehdit eden suçlarına karşı yaptırımlar uygulama çağrısında bulunulan açıklamada, Hafter'i destekleyen ülkelerden de tutumunu gözden geçirmesi ve halkın çıkarlarını gözetmesi istendi.

- Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından dün akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.



Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.



Kaynak: AA