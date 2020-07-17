Libya Petrol Kurumu: Üretimin durdurulmasının maliyeti 7 milyar dolardan fazla

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, petrol üretiminin durdurulmasının ülkeye maliyetinin 7 milyar dolardan fazla olduğunu açıkladı.

Petrol Kurumunun sosyal medya hesabı Facebook'tan yapılan açıklamada, petrol üretiminin durdurulduğu 17 Ocak'tan bu yana 7 milyar 15 milyon dolarlık zarar kaydedildiği belirtildi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şarara ve El-Fil petrol kuyularında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.



Trablus'un ticari limanının 18 Şubat'ta Hafter'e bağlı milislerce aynı gün içinde iki ayrı füzeli saldırıya hedef olmasının ardından, Libya Ulusal Petrol Kurumu başkentin ihtiyaçlarını karşıladığı akaryakıt ve doğal gaz tankerlerini buradan çıkarmak zorunda kalmıştı.

Bu yılın başında günde 1,2 milyon varil ham petrol üretebilen Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Libya, Hafter yanlısı grupların 6 aydan uzun süre petrol üretimini kesintiye uğratması nedeniyle günde 100 bin varilin altına gerilemiş, ülkede akaryakıt kuyrukları sıradan bir hale gelmişti.

Kaynak: AA