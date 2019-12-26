Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye’den askeri destek talep etti

Libya, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Dünya medyası, Libya'nın talebini 'acil' koduyla duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUNUS ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus ziyareti sonrasında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERME AÇIKLAMASI

Dün sordular, asker gönderecek misiniz diye, biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Hem deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hem de mutabakat ile Libyalı kardeşlerimize verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Bizim bu anlaşma ile amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını gasp etmek değildir, hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır. Biz bu adımı atmamış olsaydık, Türkiye'yi hapsedecek bir oyun sahnelenecekti. Meclis açılır açılmaz ilk iş tezkereyi Meclis'e sunacağız.

DOĞU AKDENİZ'DE ARAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğalgaz arama konusu başka bir konudur. Bölgede faaliyet gösteriyoruz. Ülkemizin ve KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız. Türkiye'nin petrol ve gaz arama çalışmaları başladığında CHP buna da karşı çıktı. Karadeniz'de geldiler, Exxon orada sondaj çalışmaları yaptı, 200 milyon dolar harcadı, petrol çıkaramadı. Bunlar bundan bihaber. Ne yaparsanız yapın biz netice Allah'tan diyoruz, yola devam ediyoruz. Ana muhalefetin bu tavrı Yunan medyasına bolca malzeme verdi. Sadece ana muhalefet konusunda yerli ve milli olmayı başaramadık. İnşallah milletimizle onu da başaracağız.

LİBYA MUTABAKATI

Türkiye'nin tabii bir medeniyet ve tarih havzası bulunuyor. Akdeniz ve Kuzey Afrika bu havzanın en önemli parçalarındandır. Libya'daki her gelişme bizi yakından ilgilendiriyor. Hem Osmanlı hem de Osmanlı subayı Gazi Mustafa Kemal'in yadigarıdır. Sen Gazi'nin kurduğu partiydin, o inat var ya değişmez. Gazi Mustafa Kemal 1911'de Libyalı kardeşlerimizi işgalcilere karşı teşkilatlandırmış ve onlarla savaşmıştır. Haberin var mı Bay Kemal.

Kuzey Afrika'nın tamamı gibi Libya'da ülkemizle bağı bulunan binlerce kardeşimiz bulunuyor. Kardeş Libya halkının yaşadığı sıkıntıları takip ediyoruz. meşru hükümete karşı darbeci general tarafından başlatılan saldırılara en başından beri karşı çıktı. Darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği verdik, veriyoruz. Libya ülkelerimizin deniz yetki alanlarının çakışması nedeniyle denizden de komşumuzdur. 2012'de ilk adımlarını attığımız çalışmaları 27 Kasım'da neticelendirdik.

'GÜVENLİK VE ASKERİ İŞBİRLİĞİ MUTABAKATI' MUHTIRASI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı' muhtırası Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Mutabakata göre Türkiye, Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek verecek.

İki ülke ortak tatbikat ve istihbarat paylaşımında bulunacak. Kara, deniz ve hava araçları ile eğitim üsleri tahsis edilebilecek.

Ayrıca Ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi de kurulabilecek.