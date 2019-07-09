Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da (Geniş haber)

LİBYA'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve Türkiye'nin girişimleriyle serbest bırakılan 6 Türk denizci, gece saatlerinde İstanbul'da geldi. Libya'nın doğusundaki Sidra'da alıkonulan Türk denizciler, Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Eren Çakır, Necmettin Demirhan ve Birol Kutlu, Libya'nın başkenti Trablus'a getirildi. Burada Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından karşılanan ve bir süre misafir edilen Türk denizciler, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a hareket etti. 02:20 sıralarında İstanbul'a inen Türk denizciler, burada yetkililer ve polis tarafından karşılandı.İşlemleri tamamlanan denizciler daha sonra aileleriyle buluştu. Annesini karşısında gören Onur Çakır, koşarak kendisini karşılamaya gelen annesi Huriye Çakır'a sarıldı. Buluşma esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Mehmet Yılmaz Odabaşı, "Öncelikle yeniden ülkemize geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkilere çok teşekkür ediyoruz. Libya'ya çalışmak amacıyla gitmiştik. Oraya gittiğimizin 5. günü Hafter'in askerleri denetim yapacaklarını söyleyerek limana geldi. Bizleri karakola davet ettiler. Bizlerde herhangi bir şeye sebebiyet vermemek için karakola gittik. Karakola gidince alıkonulduğumuzu öğrendik. Gece yarısına kadar karakolda tutulduk. Dışarıda kalan arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Alıkoyarken bulunduğumuz alanın serbest bırakırken de tutulduğumuz alanın güvenli olmadığını söylediler. tutulduğumuz kampta sürekli telefonlarımız kontrol ediliyordu. Psikolojik baskı altındaydık. Devlet yetkililerinin açıklamalarından sonra geri adım atarak bizi serbest bıraktılar" dedi.

Eyüp Eryılmaz da, "6 kişiydik. Bizi tanışacağız diye götürdüler. Tanışacağız diye gittik. Bizi esir almışlar. Farkında değiliz. Gece yarısına kadar karakolda tuttular. sonra başka bir kampa götürdüler. Ağır silahlı adamlar bizi tarayacakmış gibi sıraya dizdiler" diye konuştu.

Hava limanında koşarak oğlu Onur Çakır'a sarılan Huriye Çakır, çok mutlu olduğunu söylerken , Onur Çakır ise, "İnternetim kısıtlıydı. Mümkün olduğunca ailemle iletişim kurdum. Başımızdan geçen olayları aileme yansıtmamaya çalıştım" dedi.

DHA