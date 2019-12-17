Libya'da flaş gelişme! Hafter'e büyük bir darbe daha

UMH'nin Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'un güneyinde iki noktaya saldırı düzenlediğini belirtti.

HÜKÜMET GÜÇLERİ SALDIRIYI PÜSKÜRTMEYİ BAŞARDI

Mecei, Hafter güçlerinin saldırısında her türlü silahın kullanıldığını ancak hükümet güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başardığını ifade etti.

Sözcü Mecei, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

HAFTER'E BAĞLI GÜÇLERDEN YENİ HAMLE!

Öte yandan Sirte'yi Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücü Sözcüsü Taha Hadid yaptığı yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un 450 kilometre doğusundaki Sirte kentini yabancı paralı askerlerin merkezi yapmaya çalıştığını savundu.

Hadid, Hafter ile paralı askerlerine karşı teyakkuz halinde olduklarını ve kenti onlara bırakmayacaklarını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonu çatısı altında mücadele eden güçlerden yapılan yazılı açıklamalarda, Kabav, Zliten, Hums, Msallata ve Zaviye kentlerinde seferberlik ilan edildiği belirtildi.

ZAVİYE BELEDİYESİ ÇETELERE KARŞI İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Zaviye belediyesinden yapılan açıklamada, ülkenin her karış toprağını, yasa dışı darbeci çetelerden kurtarmak için tüm devrimci kentlerle tam koordine ve işbirliği içinde olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, seferlik ilan edildiği; bu çerçevede çatışmaların son bulması ve General Halife Hafter'in planlarının suya düşürülmesi için tüm imkanların kullanılacağı aktarıldı.

Msallata Belediyesinden yapılan açıklamada da UMH Başkanlık Konseyi'ne savaş için tüm imkanları seferber etme çağrısı yapıldı.

ART ARDA ÇAĞRILAR YAPILDI

Kabav kenti Askeri Konseyi genel seferberlik hali ilan ettiğini duyurdu ve kentin tüm imkanlarının Hafter ile onun müttefiklerinin planlarına karşı verilen savaşın sona erdirilmesi için kullanılacağı vurgulandı.

Hums kenti sakinleri ve kanaat önderleri de genel seferberlik ilan edildiğini açıkladı.

Misrata Belediye Meclisi dün başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan etmişti.

HAFTER SALDIRI EMRİ VERMİŞTİ

Libya'nın doğusunda gayrimeşru silah zoruyla yönetimi ele geçirmeye çalışan emekli asker Halife Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KRİTİK GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

"TÜRKİYE'NİN ATTIĞI ADIMDAN RAHATSIZLIK DUYDULAR"

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan, katıldığı televizyon programında Libya ve görüşmeye ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'i, uluslararası hukuku ve Türkiye'nin haklarını hiçe sayarak paylaşıma girenlerin, Türkiye'nin attığı adımdan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Dayatılmaya çalışılan planlar var burada. Haklı bir adımla biz bunu boşa çıkardık. Daha da ileri gideceğim. Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN LİBYA AÇIKLAMASI: SEVR'İN TERS YÜZ EDİLMESİ VAR

Birkaç saat önce sayın Sarraj misafirimdi. Savunma Bakanımız üçlü olarak görüşme gerçekleştirdik. Her ikisi de Doha'dan gelmişlerdi. Libya'daki mevcut gelişmeler nedir, ne değildir diye. Sarac oranın meşru başbakanı. Hafter denilen zat kesinlikle böyle meşru başkan veya başbakan değil. Sadece illegal bir kişi. Uluslararası bu noktada mutabakat karşılığı olan kişi Sarraj'ın kendisidir. Özellikle Libya'ya yönelik uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların kullanılmasıyla ilgili olarak kısa bir zaman önce mutabakat muhtırası imzalamıştık.

Bunlardan biri deniz yetki alanların sınırlandırılması ve askeri işbirliğiyle ilgiliydi. Şimdi de güvenlik ve işbirliği anlaşması Meclisimize sunuldu. Bu anlaşmalarla Akdeniz'de hem Libya'nın hem Türkiye'nin hakkı korunmuş olacak. Bunu son NATO zirvesinde Miçotakis ve heyetiyle yaptığımız görüşmede kendilerine söyledik. Onlar hala belli beklentiler içerisinde. Dayatılmaya çalışılan planlar var burada. Daha da ileri gideceğim, burada Sevr'in tersyüz edilmesi var. Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet ve talep gelecek olursa nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair ülkemiz bunun kararını verecektir. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atarız.

'HEM TÜRKİYE HEM DE LİBYA KAZANACAK, KAZAN KAZAN ESASINA GÖRE BU ADIMI ATACAĞIZ'

Erdoğan, gelinen süreç hakkında şunları söyledi:

“Biz sismik araştırmamızı kıta sahanlığında rahatlıkla yaparız. Buralarda sondaj çalışmalarımızı da yaparız. Geçmişte bizim tabi gemilerimiz falan yoktu. Şimdi ham olsun iki tane sismik araştırma gemimiz, iki tanede sondaj yapacak ileriye teknolojiye ait gemimiz var. Şimdi de sondajda üçüncü geminin pazarlığının yapıyoruz. Bizim için artık çalışma alanları sadece burası değil. Uluslararası farklı ülkelerde de aynen çalışmaları yapma durumumuz söz konusu. Çünkü artık dünyada petrolün konumu çok çok farklı. Burada çalışmaları yaparken, buradan hem Türkiye, hem de Libya kazanacak. Kazan kazan esasına göre bu adımı atacağız.

YUNANİSTAN RAHATSIZ OLDU

Türkiye ile Libya’nın bu sınırı özellikle Yunanistan’ı rahatsız ediyor. Onlar rahatsız olsun diye çalışma yapmıyoruz. Bu sularda Libya ve Türkiye’nin hakları var bu hattın korunması gerekir diyoruz. Talihsizliğe bakın ki ülkemizin içinden ve dışından birileri bu konuda çok rahatsız oluyor. Bunlarla birlikte çok farklı sıkıntılara yol açabilir gibi laflar ediyorlar. Siz kimden yanasınız ya? Türkiye’den yana mısınız, yoksa değil misiniz? Öyle de olsa böylede olsa biz şu anda buralarda çalışmalarımızı milletimizin ve ülkemizin ali menfaatleri için sürdüreceğiz.

'LİBYA ANLAŞMASI HUKUKEN ÜLKEMİZİN ELİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİR'

Şu anda çok kısa zamanda inşallah burada hem sismik araştırma hem sondaj çalışmalarına gireceğiz. Buralardan beklentilerimiz çok yüksek. Bugün Sarraj’la önemine binaen farkı ele aldık. Bazı şirketlerin keşif haberlerini duyuyoruz. Olur da yanımıza uluslararası camiada güçlü olan şirketleri yanımıza alma söz konusu olabilir. Bu ne kadar güçlü olursa bu çıkış yatırım, işimizi de o kadar rahatlatacaktır. Doğalgaz ticareti diğerlerinden farklı olarak ihraç güzergahı ve satış anlaşmaları yapıldıktan sonra üretim safhasına geçen projeler olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan dayandığı tabanı sıkı tutmakta önem var. Büyük bir pazar olma özelliği ve bölgeye yakınlığıyla ilgili gazın ticarileşmesi konusunda kilit öneme sahiptir. Libya anlaşması hukuken ülkemizin elini güçlendirmiştir.