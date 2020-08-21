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Libya'da flaş karar! Hükümet ateşkes ilan etti

Libya'da Başbakan Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatını verdi.

Libya'da flaş karar! Hükümet ateşkes ilan etti

İç savaşın yaşandığı Libya'da Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" verdi.

Libya Hükümetinden yapılan açıklamada,Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölge olması gerektiğini belirtti.

Libya Başbakanı, nihai amaçlarının, tüm Libya topraklarının egemenliğini sağlamak, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması olduğuna dikkati çekti.

Libya'da flaş karar! Hükümet ateşkes ilan etti

PETROL GELİRLERİ

Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Serrac, petrol gelirlerinin "Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) Merkez Bankası'ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Destek Misyonu'nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetimin sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını" istedi.

SEÇİMLERİN MART AYINDA YAPILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Serrac, son olarak tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı anayasa hükümlerine uygun olarak, başkanlık konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısında bulundu.

Tayfun Altuntaş
Editör


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