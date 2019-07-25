Libya’da gemi battı: 100’den fazla kişi ölmüş olabilir 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Libya kolu, Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir geminin battığını; 100 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Libya kolu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Khoms açıklarında mültecileri taşıyan bir gemi battı. İlk belirlemelere göre, 140 kişi kurtarıldı, 100'den fazla kişi ise ölmüş olabilir" dedi.

DHA