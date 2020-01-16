Libya’da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölü

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'ta sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus'ta evlerine dönen sivillere ateş açtıkları bildirildi. Açıklamada saldırı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği, ölenlerin 2'sinin kadın, 1'inin de çocuk olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA