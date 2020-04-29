Libya'da Hafter milislerinin attığı füze ve havan mermileri yangın çıkardı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki Msallata kentine attığı füzeler ve havan mermileri buradaki "Doğa Koruma Alanı'nda" yangına neden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin, Trablus'un 90 kilometre güneyindeki Terhune kentinden attığı Grad Füzeleri ve havan mermilerinin Msallata kentindeki Eş-Şeafin Doğa Koruma Alanı'na düştüğü belirtildi.

Füzelerin ve havan mermilerinin düştüğü alanda yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, olayın ne zaman gerçekleştiği konusunda bilgiye yer verilmedi.

- Sağlık ocağı ağır hasar aldı

Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan diğer bir açıklamada ise Trablus’un doğusundaki Tacura kentine düzenlenen saldırılarda Verime Mahallesi sağlık ocağında meydana gelen hasarı gösteren fotoğraflara yer verildi.

Açıklamada, sağlık ocağının Hafter milislerinin roket saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’un 130 kilometre doğusundaki Msallata kentine dün 65'ten fazla roket fırlatmıştı.



Hafter milislerinin başkentin 65 kilometre doğusunda yer alan Garabulli kentine düzenledikleri roketli saldırı sonucu ise bir anne ve oğlu hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.



- Kendisini "devlet başkanı" ilan etmişti



Halife Hafter yayımladığı görüntülü mesajda, BM'nin garantörü olduğu "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve kendisine bağlı silahlı grubun tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" iddia etmişti.



"Ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" öne süren Hafter, kendisini tek taraflı olarak "devlet başkanı" ilan etmişti.



Kaynak: AA