Libya'da Hafter'e ağır darbe: BAE’ye ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirildi

TRABLUS (AA) - Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus’un batısında düzenlenen operasyonlarda 6 panzer ve 10 tank ele geçirdi.

UMH birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçleri lideri Halife Hafter milislerinin elindeki kentlere bugün düzenlenen operasyonlarda ele geçirdikleri silah ve mühimmata ilişkin bilgi verdi.

Kununu, operasyonlarda, yüzlerce ağır ve hafif silah, Grad roketleri ve mühimmatın yanı sıra Birleşmiş Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirdiklerini kaydetti.

Sözcü Kununu, “Barış Fırtınası Operasyonu" çerçevesinde bugün başkent Trablus’un batısında yer alan Surman, El-Cemil, El-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zeltan ve El-Asse beldelerinin yanı sıra Sabrata şehrini Hafter milislerinin elinden alarak kontrolü sağladıklarını belirtti.

UMH birlikleri sabah saatlerinde önce Surman beldesinde kontrolü sağlamış, ardından Sabrata şehrine operasyon düzenleyerek bu bölgedeki en büyük şehri tekrar ele geçirmişti.

Kaynak: AA