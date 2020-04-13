Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki 3 beldeyi Hafter milislerinden geri aldı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işgalindeki 3 beldede kontrolü yeniden sağladı.

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un batısındaki El-Cemil, El-Uceylat ve Rikdalin beldelerini Hafter milislerinden geri aldıklarını söyledi.

Böylece Tunus sınırına yakın Zuvara beldesine kadar olan sahil yolunda kontrolü sağladıklarını belirten Mecai, geri alınan bölgelerden çekilen Hafter milislerinin ise hava kuvvetlerince hedef alındığını kaydetti.

UMH askeri birlikleri bugün ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işgalindeki Sabrata şehri ve Surman beldesinde de kontrolü tekrar sağlamıştı.

Kaynak: AA