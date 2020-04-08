TRABLUS (AA) - Libya'da yeni tip koroanavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 21'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen 26 yeni testten birinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca tedavi görenler arasından bir kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 2'ye yükseldiği kaydedildi.

- Bingazi'de ilk koronavirüs vakası

Öte yandan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı sözde hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Tunus'tan dönen 55 yaşındaki bir kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 tespit edilen kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, bunun Bingazi'de tespit edilen ilk koronavirüs vakası olduğuna dikkati çekildi.

Böylece Libya'da koronavirüs vaka sayısı 21'e yükseldi.

Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan son açıklamada, koronavirüs kaynaklı can kaybı 1, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 19 olarak duyurulmuştu.

Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinde koronavirüs tedavisi için tahsis edilen El-Hadra Hastanesi'ni hedef alması uluslararası düzeyde tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA