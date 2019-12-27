Libya'daki gösterilerde "Türk halkına teşekkürler" yazılı pankart taşıdılar

Libya'nın başkenti Trablus ve Misrata'daki gösterilerde birçok kişi Hafter'i protesto etti.

Birçok Libyalıı, sivil toplum kuruluşlarının çağrıda bulunmasu üzerine Trablus'taki Şehitler Meydanı ve Misrata'daki Hürriyet Meydanı'nda toplandı. İnsanlar, darbeci General Hafter'in güçleri tarafından düzenlenen saldırılara tepki gösterdi.

Darbeci generalin saldırılarına karşı sivil devletin korunması talebinde bulunan göstericiler, sık sık Hafter'in temsil ettiği askeri yönetim karşıtı sloganlar attı.

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜRLER" YAZILI PANKART TAŞIDILAR

Trablus'taki göstericilerde, üstünde "elinizi üzerimizde çekin" yazısı bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın posterleri dikkati çekti.

Misrata'daki gösterilerde ise "şehitlerin başkenti Misrata boyun eğmeyecek", "Libya-Türkiye iş birliğine evet", "Türk halkına teşekkürler" ve "şehit veririz ama askeri yönetim istemeyiz" yazılı pankartlar taşındı.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 12 Aralık Perşembe günü Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

GAZETECİ MEHMET AKİF ERSOY, SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gösterilerin yapıldığı alandan fotoğraf paylaşarak "Trablus’tan. Gösteriler birazdan başlayacak. Ortada Türk bayrağı var. Sahnenin sağ ve solunda da Cezayir ile Tunus bayrakları. Üzerine makale yazılabilir." ifadelerini kullandı.

İşte Ersoy'un o paylaşımı: