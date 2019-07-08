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  3. Libya’daki Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar durdu

Libya’daki Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar durdu

Libya'nın başkenti Trablus'daki Mitiga Uluslararası Havalimanına roketler düşmesi sonucu uçuşlar durduruldu.

Libya’daki Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar durdu

Libya'nın başkenti Trablus'daki Mitiga Uluslararası Havalimanına roketler düşmesi sonucu uçuşlar durduruldu.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle roketler düştü. Roketlerin düşmesi nedeniyle havalimanında uçuşlar durduruldu. Olaylar sırasında 3 African Airlines çalışanı yaralandı. Düşen roketler nedeniyle uçakların başka havalimanına yönlendirildiği ifade edildi.

General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümetinin elindeki başkent Trablus'u ele geçirmek için Nisan'dan bu yana askeri operasyonlar düzenliyor.

Libya’daki Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar durdu

Libya’daki Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar durdu

Kaynak: İHA

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