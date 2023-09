Libya’daki sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor, can kaybı 11 bini aştı, ölü sayısı 20 bini bulabilir Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. can kaybı 11 bini aştı, ölü sayısı 20 bini bulabilir.

İhlas Haber Ajansı İHA Ajans Haberi