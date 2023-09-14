Libya’daki sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor, can kaybı 11 bini aştı, ölü sayısı 20 bini bulabilir

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. can kaybı 11 bini aştı, ölü sayısı 20 bini bulabilir.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Libya’daki sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor, can kaybı 11 bini aştı, ölü sayısı 20 bini bulabilir

Libya'nın doğusundaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300'e yükseldi.

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derna kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği bildirilerek, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Açıklamada, kentte arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı.

"SELDE ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ BULABİLİR"

Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 18-20 bini bulabileceğini belirtmiş, "Cansız bedenleri çıkarma konusunda uzman ekiplere ihtiyacımız var. Enkaz altında ve suda çok sayıda cansız bedenin bulunması nedeniyle şehre salgın hastalık bulaşmasından korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Derna'daki sel felaketi iki barajın çökmesinden kaynaklanmış, 30 milyon metreküpten fazla su şehre dağılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

(WMO), Libya sel felaketinin acı gerçeğini açıkladı! ''Erken uyarı sistemleri mevcut olmadığından tahliye yapılmadı''(WMO), Libya sel felaketinin acı gerçeğini açıkladı! ''Erken uyarı sistemleri mevcut olmadığından tahliye yapılmadı''

Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdiLibya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”

AFAD’dan Libya için 4 bin ton yardım malzemesiAFAD’dan Libya için 4 bin ton yardım malzemesi

Türkiye Diyanet Vakfı Fas ve Libya için yardım kampanyası başlattıTürkiye Diyanet Vakfı Fas ve Libya için yardım kampanyası başlattı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
(WMO), Libya sel felaketinin acı gerçeğini açıkladı! ''Erken uyarı sistemleri mevcut olmadığından tahliye yapılmadı''
(WMO), Libya sel felaketinin acı gerçeğini açıkladı! ''Erken uyarı sistemleri mevcut olmadığından tahliye yapılmadı''
Paşınyan açık açık Putine meydan okudu 'Ülkeye adım atarsa tutuklanacak'' Rusya'dan açıklama geldi!
Paşınyan açık açık Putine meydan okudu 'Ülkeye adım atarsa tutuklanacak'' Rusya'dan açıklama geldi!
Libya'da sel felaketinde ölü sayısı giderek artıyor, 5 bin 300 ölü binlerce kayıp
Libya'da sel felaketinde ölü sayısı giderek artıyor, 5 bin 300 ölü binlerce kayıp
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Son Haberler
Meksika’nın Bağımsızlık Günü Ankara’da kutlandı
Meksika’nın Bağımsızlık Günü Ankara’da kutlandı
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley: “(Afganistan’dan geri çekilme) Savaş kaybedildi”
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley: “(Afganistan’dan geri çekilme) Savaş kaybedildi”
Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı
Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı
AK Parti yeni il yönetim kurulu üyeleri belli oldu
AK Parti yeni il yönetim kurulu üyeleri belli oldu
Fas'ta yaşanan 7 şiddetindeki depremin bilançosu giderek ağırlaşıyor! Ölü ve yaralı sayısı artıyor
Fas'ta yaşanan 7 şiddetindeki depremin bilançosu giderek ağırlaşıyor! Ölü ve yaralı sayısı artıyor
Fas’taki 7 şiddetindeki depremde can kaybı giderek artıyor, ölü sayısı bin 305’e, yaralıların sayısı bin 832’ye yükseldi
Fas’taki 7 şiddetindeki depremde can kaybı giderek artıyor, ölü sayısı bin 305’e, yaralıların sayısı bin 832’ye yükseldi
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Erdoğan, G 20 kapanış konuşmasında yine ''Dünya 5'ten büyüktür'' dedi, Dünyaya adalet ve insanlık dersi verdi
Erdoğan, G 20 kapanış konuşmasında yine ''Dünya 5'ten büyüktür'' dedi, Dünyaya adalet ve insanlık dersi verdi
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı, ''Türkiye'nin çabasını takdir ediyoruz''
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı, ''Türkiye'nin çabasını takdir ediyoruz''
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!