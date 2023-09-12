Libya’daki sel felaketinde can kaybı 5 bini aştı

Libya'nın doğusundaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 200'e yükseldiği bildirildi.

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü" Tarık El-Kharraz yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 200'e yükseldiğini bildirdi.

Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada ise, sel sonrasında kayıp kişilerin sayısının 10 bin ulaştığı ifade edilmişti. Selden çok etkilenen Derna'da sel felaketinin iki barajın çökmesinden kaynaklandığı, 30 milyon metreküpten fazla suyun şehre dağıldığı öğrenildi.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)